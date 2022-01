Quirinale, Rocco Siffredi annuncia: “Mi candido a Presidente della Repubblica. Ho lavorato duro per 30 anni” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Le elezioni del Quirinale si avvicinano e così anche Rocco Siffredi ‘scende in campo’. Ad annunciarlo è stato lo stesso attore hard con un divertente video pubblicato sui social oggi 21 gennaio. “Ragazzi colgo con immenso piacere la notizia che finalmente la Politica non è più quella cosa noiosa e triste a cui eravamo abituati“, ha esordito Siffredi. Poi ha aggiunto: “Questo alla luce delle nuove aperture al mondo del Porno, del quale come sapete sono un affermato esponente, fatte dal Movimento 5 Stelle (il riferimento è evidentemente al momento di imbarazzo del convengo pentastellato durante il quale un hacker ha fatto apparire un video porno, ndr)”, ha aggiunto Siffredi. E ancora: “Annuncio ufficialmente la mia candidatura al ruolo di Presidente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Le elezioni delsi avvicinano e così anche‘scende in campo’. Adrlo è stato lo stesso attore hard con un divertente video pubblicato sui social oggi 21 gennaio. “Ragazzi colgo con immenso piacere la notizia che finalmente la Politica non è più quella cosa noiosa e triste a cui eravamo abituati“, ha esordito. Poi ha aggiunto: “Questo alla luce delle nuove aperture al mondo del Porno, del quale come sapete sono un affermato esponente, fatte dal Movimento 5 Stelle (il riferimento è evidentemente al momento di imbarazzo del convengo pentastellato durante il quale un hacker ha fatto apparire un video porno, ndr)”, ha aggiunto. E ancora: “Annuncio ufficialmente la mia candidatura al ruolo di...

