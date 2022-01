Quirinale, Renzi: Zio Paperone si ritira. Qui, Quo, Qua fanno lo stesso tweet! (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Ieri non è successo assolutamente niente”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, parlando su Radio Leopolda, commentando i vertici di centrosinistra e centrodestra sulle prossime elezioni del Presidente della Repubblica. “La destra è ferma non ha fatto niente, Berlusconi di fatto va verso il ritiro, poi vedremo le modalità con cui Leggi su freeskipper (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Ieri non è successo assolutamente niente”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo, parlando su Radio Leopolda, commentando i vertici di centrosinistra e centrodestra sulle prossime elezioni del Presidente della Repubblica. “La destra è ferma non ha fatto niente, Berlusconi di fatto va verso il ritiro, poi vedremo le modalità con cui

Adnkronos : #Renzi sulla corsa al #Quirinale: 'Qui, Quo, Qua fanno stesso tweet e zio Paperone Berlusconi si è ritirato'. - Giorgiolaporta : #Letta, #Conte e #Speranza fanno un vertice sul #Quirinale escludendo #Renzi che con i suoi 43 parlamentari portere… - Adnkronos : #Quirinale, Renzi: '#Berlusconi? Ha zero possibilità'. - fisco24_info : Per Renzi 'non ci possiamo permettere Draghi in panchina': AGI - 'Penso che se c'è uno schema di gioco pronto per i… - smilypapiking : RT @Linkiesta: Non si può mettere Mario Draghi in panchina, avverte @matteorenzi -