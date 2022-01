Quirinale | potranno votare anche i delegati positivi al Covid | il governo ha approvato all’unanimità l’autorizzazione agli spostamenti

Advertising

Ettore_Rosato : Conte dice che M5S sarà ago della bilancia nell'elezione per il #Quirinale. Vero... Hanno proposto nell’ordine e n… - fattoquotidiano : Quirinale, potranno votare anche i delegati positivi al Covid: il governo ha approvato all’unanimità l’autorizzazio… - ReggioPress : Quirinale, i parlamentari positivi potranno votare - VannaRicci : RT @gallina_di: @BarillariDav Forza DAVIDE, in milioni contro la VERGOGNA! NON POTRANNO RESISTERE! ???????????????????? @Quirinale @Palazzo_Chigi @ro… - alfo_lanzieri : A questo punto, ciascuno di noi ha fatto talmente tanti nomi, che quando sarà proclamato il nuovo PdR, tutti potran… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale potranno

Arriva un decreto legge per permettere ai grandi elettori in isolamento o in quarantena per il Covid di partecipare alle votazioni per il. Si apprende a Consiglio dei ministri in corso. Il decreto servirebbe ad autorizzare i positivi a lasciare, in via eccezionale, il loro domicilio per votare.Nella puntata di oggi si parlerà dei possibili scenari che siverificare sui mercati ...partiti politivi che non hanno ancora trovato un'intesa sul nome del prossimo inquilino delI grandi elettori positivi al Covid potranno rompere l'isolamento per andare a votare il prossimo presidente della Repubblica. E' in arrivo un decreto legge che permetterà ...Comunque vada a finire, Silvio Berlusconi ha già segnato diversi punti a suo favore in questo finale di partita per il Quirinale. Erano anni che il Cavaliere - dopo l’uscita di ...