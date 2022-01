Quirinale, partiti cercano patto legislatura. Cav domani decide (Di venerdì 21 gennaio 2022) Incontri e telefonate tra i leader, vertici finalmente convocati, Silvio Berlusconi che fa sapere come "molto probabilmente" domani scioglierà la riserva sulla sua candidatura. A tre giorni dal primo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022) Incontri e telefonate tra i leader, vertici finalmente convocati, Silvio Berlusconi che fa sapere come "molto probabilmente"scioglierà la riserva sulla sua candidatura. A tre giorni dal primo ...

Advertising

CottarelliCPI : Le due questioni di chi va al Quirinale e di chi guiderà il Governo vanno decise insieme dai partiti. Non ci possia… - CarloCalenda : A quattro giorni dalle votazioni per il Quirinale i partiti che pure formano insieme la maggioranza, non sono riusc… - fattoquotidiano : Quirinale, Peter Gomez su La7: “I partiti stanno parlando di un nome coperto che mette d’accordo tutti. È quello di… - EmilianaCarifi : LA CONFERMA UFFICIALE!!! - CiuottoVs : @Mov5Stelle @MariaDomenicaC4 Tanto lo sanno anche in Mongolia che draghi scapperà al quirinale,con l'aiuto vostro e… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale partiti Quirinale, Salvini sonda i partiti su Casellati e riceve il no di Letta Il Sole 24 ORE Quirinale, Barelli (FI): “Sabato Berlusconi scioglierà la riserva” (LaPresse) Silvio Berlusconi dovrebbe sciogliere già domani, sabato 22 gennaio, la riserva sulla sua candidatura al Quirinale. Lo ha detto il capogruppo ...

Quirinale: Bindi, ‘vigilare su Berlusconi, ci ha abituato a sorprese’ Condividi questo articolo:Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Io auspico vivamente che il presidente Berlusconi prenda atto che non ci sono possibilità sul suo futuro al Quirinale e che la sua candidatura ne ...

(LaPresse) Silvio Berlusconi dovrebbe sciogliere già domani, sabato 22 gennaio, la riserva sulla sua candidatura al Quirinale. Lo ha detto il capogruppo ...Condividi questo articolo:Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Io auspico vivamente che il presidente Berlusconi prenda atto che non ci sono possibilità sul suo futuro al Quirinale e che la sua candidatura ne ...