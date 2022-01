Quirinale, parla Sgarbi: La Casellati potrebbe spuntarla. E’ donna, istituzionale e di Forza Italia (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Berlusconi fino a ieri sera mi ha detto di essere in campo ma forse intendeva di dire di poter ancora dettare le regole del gioco, di questa partita che è doppia perché i nomi in lizza libererebbero altre caselle istituzionali ed è quasi tutta interna al centrodestra, visto che prima di tutti vanno convinti Meloni e Salvini”. Vittorio Sgarbi, alla sua quarta legislatura da deputato, eletto con Forza Italia e poi passato al Misto, è da diversi giorni al centro della scena politica per essere il regista della cosiddetta “Operazione Scoiattolo”, nata per coagulare intorno alla (auto)candidatura di Silvio Berlusconi quanti più consensi possibili, anche di schieramenti distanti dal centrodestra, con l’obiettivo, dichiarato, di spianargli la strada per il Quirinale. Interpellato nelle ultime concitate ore che separano il ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Berlusconi fino a ieri sera mi ha detto di essere in campo ma forse intendeva di dire di poter ancora dettare le regole del gioco, di questa partita che è doppia perché i nomi in lizza libererebbero altre caselle istituzionali ed è quasi tutta interna al centrodestra, visto che prima di tutti vanno convinti Meloni e Salvini”. Vittorio, alla sua quarta legislatura da deputato, eletto cone poi passato al Misto, è da diversi giorni al centro della scena politica per essere il regista della cosiddetta “Operazione Scoiattolo”, nata per coagulare intorno alla (auto)candidatura di Silvio Berlusconi quanti più consensi possibili, anche di schieramenti distanti dal centrodestra, con l’obiettivo, dichiarato, di spianargli la strada per il. Interpellato nelle ultime concitate ore che separano il ...

