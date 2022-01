Quirinale: Maraio (Psi), 'patto di legislatura e figura autorevole e di alto profilo' (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen (Adnkronos) - "Un incontro proficuo quello avvenuto tra il Segretario del Pd Enrico Letta e il segretario del Psi Enzo Maraio in vista del voto del prossimo Capo dello Stato". E' quanto si legge in una nota del Psi. “Un patto di fine legislatura per garantire al Paese stabilità -ha dichiarato Enzo Maraio a margine dell'incontro- e una figura autorevole, di alto profilo, di respiro internazionale e convintamente europeista, necessario per portare l'Italia fuori dall'emergenza". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen (Adnkronos) - "Un incontro proficuo quello avvenuto tra il Segretario del Pd Enrico Letta e il segretario del Psi Enzoin vista del voto del prossimo Capo dello Stato". E' quanto si legge in una nota del Psi. “Undi fineper garantire al Paese stabilità -ha dichiarato Enzoa margine dell'incontro- e una, di, di respiro internazionale e convintamente europeista, necessario per portare l'Italia fuori dall'emergenza".

