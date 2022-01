**Quirinale: Letta vede Renzi e incassa ok a metodo, 'sì accordo legislatura'** (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen (Adnkronos) - Uno "stallo alla messicana", almeno "fino a domenica sera". L'immagine da film western sarebbe stata evocata nel corso di uno degli incontri che Enrico Letta ha avuto oggi sul Quirinale. Il segretario del Pd, fedele alla sua linea di tenere ben aperta la porta dal dialogo, sta avendo in queste ore diversi contatti sulla scelta del nuovo capo dello Stato. Di primo mattino il faccia a faccia più importante, quello con Matteo Renzi a palazzo Giustiniani. Bocche cucite, però un "è andata bene" il leader Pd l'ha consegnato a chi gli ha parlato. Di certo, dall'incontro è emersa una concordia sul metodo: "Letta ha detto una cosa che condivido, facciamo un patto di legislatura. E' una cosa giusta, ha ragione. E' la stessa cosa che dico io", ha spiegato il leader Iv. Per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen (Adnkronos) - Uno "stallo alla messicana", almeno "fino a domenica sera". L'immagine da film western sarebbe stata evocata nel corso di uno degli incontri che Enricoha avuto oggi sul Quirinale. Il segretario del Pd, fedele alla sua linea di tenere ben aperta la porta dal dialogo, sta avendo in queste ore diversi contatti sulla scelta del nuovo capo dello Stato. Di primo mattino il faccia a faccia più importante, quello con Matteoa palazzo Giustiniani. Bocche cucite, però un "è andata bene" il leader Pd l'ha consegnato a chi gli ha parlato. Di certo, dall'incontro è emersa una concordia sul: "ha detto una cosa che condivido, facciamo un patto di. E' una cosa giusta, ha ragione. E' la stessa cosa che dico io", ha spiegato il leader Iv. Per ...

