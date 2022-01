Quirinale | Letta e delegazione Pd vedono FacciamoEco

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen (Adnkronos) - "Ladel Partito democratico composta dal segretario Enricoe dalle capigruppo alla Camera e al Senato Debora Serracchiani e Simona Malpezzi ha incontrato stamane gli esponenti del gruppo parlamentare '' Rossella Muroni, Lorenzo Fioramonti, Andrea Cecconi, Alessandro Fusacchia e Antonio Lombardo in vista del voto per l'elezione del Presidente della Repubblica". Lo rende noto l'Ufficio stampa del gruppo Pd della Camera.

a_padellaro : PERCHÉ MARIO VA DA SERGIO L’altra sera a DiMartedì, Alessandro Di Battista ha ripetuto che già un anno fa a Draghi… - Giorgiolaporta : #Letta, #Conte e #Speranza fanno un vertice sul #Quirinale escludendo #Renzi che con i suoi 43 parlamentari portere… - La7tv : #lariachetira @TeresaBellanova (Italia Viva): 'Sono rattristata, vedere Letta che va a casa di Conte, il leader che… - Open_gol : A tre giorni dal voto sbiadiscono anni di rancori - fisco24_info : Quirinale, incontro Letta-Renzi: (Adnkronos) - Il segretario del Pd e il leader di Iv si sono incontrati a palazzo… -

L'annuncio 'Siamo a favore di un presidente autorevole', succo dell'ultimo vertice- Conte - Speranza, è un'ovvietà per non dire niente: al posto di fare i conti, senza girarci troppo attorno, ...E' giusto parlare con, Salvini, Meloni, Berlusconi, Di Maio e Conte" ha detto a "L'aria che ... Una richiesta al governo di intervenire per consentire il voto suldei grandi elettori in ...Roma, 21 gen (Adnkronos) - "La delegazione del Partito democratico composta dal segretario Enrico Letta e dalle capigruppo alla Camera e al Senato Debora Serracchiani e Simona Malpezzi ha incontrato ...Roma, 21 gen (Adnkronos) - Enrico Letta ha incontrato stamattina il segretario del Psi Enrico Maraio, si apprende da fonti del Nazareno. Tra i due c'è stata "condivisione del metodo" portato avanti ...