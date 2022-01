Quirinale, impazza il toto-nomi. Da Berlusconi, a Draghi: ecco come si elegge il capo dello Stato GUIDA (Di venerdì 21 gennaio 2022) Da lunedì 24 gennaio iniziano ufficialmente le operazioni di voto che porteranno all' elezione del nuovo presidente della Repubblica ed al successore di Sergio Mattarella. Pochi giorni, dunque, ci separano... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 21 gennaio 2022) Da lunedì 24 gennaio iniziano ufficialmente le operazioni di voto che porteranno all' elezione del nuovo presidente della Repubblica ed al successore di Sergio Mattarella. Pochi giorni, dunque, ci separano...

Advertising

infoitinterno : Quirinale, impazza il toto-nomi. Da Berlusconi, a Draghi: ecco come si elegge il capo dello Stato GUIDA - infoitinterno : Quirinale, impazza il toto-nomi. Da Berlusconi, a Draghi: ecco come si elegge il capo dello Stato GUIDA - bull43may : @gallina_di @Quirinale @Palazzo_Chigi @Viminale @MinisteroSalute @robersperanza @poliziadistato @_Carabinieri_ La c… - infoitinterno : Quirinale, impazza il toto-nomi. Da Berlusconi, a Draghi: ecco come si elegge il capo dello Stato GUIDA - Primaonline : La corsa al Colle per l’insediamento al Quirinale impazza sui social. Ecco i nomi più citati ?????? -