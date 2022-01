Quirinale | Elisabetta Belloni è il nome “non divisivo” | chi è la diplomatica ‘cresciuta’ alla Farnesina e promossa da tutti i partiti

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Laè stato il suo habitat naturale per 35 anni. Ne è uscita solo 8 mesi fa, quando Mario Draghi l’ha nominata al vertice dei servizi segreti con il ruolo di capo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis). E proprio le sue abilità diplomatiche le sono valse, nel corso diquesti anni, il rispetto e i riconoscimenti di diverse famiglie politiche. Per questo, se si parla dicome di una candidata papabile per la corsa alci si sta riferendo a unche potrebbe ricevere l’appoggio di. Unnon “”, come invece lo sono altri che, proprio per questo, rischiano di vedere sfumare le proprie ambizioni di salire al Colle. Lo testimonia la ...

Per questo, se si parla diBelloni come di una candidata papabile per la corsa alci si sta riferendo a un nome che potrebbe ricevere l'appoggio di tutti i partiti. Un nome non '...... mentre presi singolarmente i papabili al, era stato l'attuale capo del Governo a vincere ... Poi nell'ordine Liliana Segre, Marta Cartabia, Rosy Bindi,Alberti Casellati, Gianni ...Secondo il sondaggio realizzato da BiDiMedia più della metà degli italiani vogliono che Draghi resti presidente del Consiglio, ma allo stesso tempo ...ROMA – Proseguono senza sosta gli incontri tra i partiti in vista della prima chiama per l’elezione del Presidente della Repubblica in programma lunedì prossimo. Anche per i bookmaker internazionali s ...