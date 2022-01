Quirinale, Draghi presidente e patto di governo. "Solo così noi peones lo voteremo" (Di venerdì 21 gennaio 2022) Qualsiasi intesa sull'attuale premier passa anche per un accordo blindato sul nuovo esecutivo. Le forze politiche guardano a un possibile "dopo": Cartabia o Colao a palazzo Chigi, pochi spostamenti di ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Qualsiasi intesa sull'attuale premier passa anche per un accordo blindato sul nuovo esecutivo. Le forze politiche guardano a un possibile "dopo": Cartabia o Colao a palazzo Chigi, pochi spostamenti di ...

Advertising

giorgio_gori : Temo si sottovaluti la complessità della fase esecutiva del #PNRR, con le tante riforme che la debbono accompagnare… - ale_dibattista : Il Messia Draghi, il Salvatore, l'apostolo, SuperMario, lavora notte e giorno per 'fuggire' al Quirinale. Ed il Mov… - La7tv : #ottoemezzo Il prof. @tomasomontanari è contrario non solo all'elezione di #Berlusconi al #Quirinale ma anche all'e… - MarcoCampa10 : RT @La_manina__: Gli unici che faranno di tutto per non mandare Draghi al Quirinale sono quelli che contavano di poterlo usare come feticci… - Silvycarterbsb : RT @costa_costa1967: Ma l'italiano medio lo sa cosa è il World Economic Forum e che cosa ha in programma per lui e i suoi cari? Ma l'itali… -