Quirinale | Berlusconi ‘ruba’ senatrice Vono a Renzi

(Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Lo scouting quirinalizio di Silvioporta in dote a Forza Italia laana Silvio. Con l’adesione dell’esponente calabrese di Italia Viva il partito azzurro ‘acquista’ un nuovo grande elettore. Pallottoliere alla mano, infatti, grazie alla new entry, il gruppo forzista a palazzo Madama passa da 50 a 51 parlamentari e il Cav può contare complessivamente (tra deputati e senatori) ora su 128 voti per il Colle, uno più rispetto a prima. Allo stato, il centrodestra ha 197 grandi elettori della Lega, 128 di Fi, 58 di Fdi, 31 di ‘Coraggio Italia-Cambiamo-Idea’, 5 di ‘Noi con l’Italia’ ai quali si aggiungono i 33 delegati regionali. Con l’ingressoForza Italia Calabria schiera 9 ‘grandi elettori’: i deputati Francesco Cannizzaro, responsabile nazionale azzurro ...

La7tv : #ottoemezzo Il prof. @tomasomontanari è contrario non solo all'elezione di #Berlusconi al #Quirinale ma anche all'e… - Adnkronos : #Renzi sulla corsa al #Quirinale: 'Qui, Quo, Qua fanno stesso tweet e zio Paperone Berlusconi si è ritirato'. - fattoquotidiano : Quirinale, Berlusconi si nasconde e il vertice del centrodestra salta di nuovo. Meloni e Salvini costretti a “parla… - ZenatiDavide : Nanni Moretti contro Berlusconi al Quirinale: “Personaggio squalificato e indecoroso, non può diventare presidente”… - 1giornodapecora : #ugdp @MarcoRizzoPC #Quirinale ho parlato con Berlusconi sette giorni fa, abbiamo parlato di politica estera, mi ha… -

Cosìgià studia il colpo di scena. Già ha in tasca, per il, il nome più sgradito a Salvini: Mario Draghi, se possibile accompagnato sul Colle da Gianni Letta nel ruolo di ...Mentre si attende la rinuncia di Silvioa correre per il, i partiti di maggioranza avviano un dialogo per giungere a un compromesso accettabile. La giornata di Letta è iniziata ..."Il vertice di centrodestra deve essere ancora convocato Quirinale, Salvini: “Centrodestra compatto e ruolo Berlusconi fondamentale”. (Fanpage.it) Il temperamento non gli fa difetto nonostante l'età ...“Il settore del lavoro legato al turismo non è solo hotel e ristoranti, ma anche a tutti i servizi che ruotano attorno e il turismo nelle grandi città d’arte è stato massacrato, non ci sono i turisti ...