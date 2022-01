Quirinale, Berlusconi riunisce i vertici di Forza Italia. Domani incontro centrodestra (Di venerdì 21 gennaio 2022) Vertice del centrodestra Domani a Roma. E ci sarà anche Silvio Berlusconi che, secondo le attese, dovrebbe sciogliere la riserva sulla sua candidatura al Quirinale . Se questo avverrà si potrebbe ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Vertice dela Roma. E ci sarà anche Silvioche, secondo le attese, dovrebbe sciogliere la riserva sulla sua candidatura al. Se questo avverrà si potrebbe ...

