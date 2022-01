Quirinale, Berlusconi fa i conti e medita il ritiro: oggi il Cav scioglie la riserva (Di sabato 22 gennaio 2022) Gli alleati sono alquanto indispettiti: «Berlusconi ha accettato di fare il summit del centrodestra, e deve aver capito anche lui che non se ne può più di questa perdita di tempo,... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 22 gennaio 2022) Gli alleati sono alquanto indispettiti: «ha accettato di fare il summit del centrodestra, e deve aver capito anche lui che non se ne può più di questa perdita di tempo,...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Il prof. @tomasomontanari è contrario non solo all'elezione di #Berlusconi al #Quirinale ma anche all'e… - Adnkronos : #Renzi sulla corsa al #Quirinale: 'Qui, Quo, Qua fanno stesso tweet e zio Paperone Berlusconi si è ritirato'. - fattoquotidiano : Se Berlusconi andrà al Quirinale, l’Italia avrà non un presidente, ma un padrone della Repubblica [Leggi di Maurizi… - sciantokescia : RT @ALFO100897: Nanni Moretti: “Berlusconi al Quirinale è divisivo? No, squalificato e indecoroso”. @pdnetwork @berlusconi Esattamente! Tut… - pasto_388 : RT @Corriere: Berlusconi pronto a fare un passo indietro. «Mi prendo ancora qualche ora per decidere» -