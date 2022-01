“Qui si vince sempre”: si fa festa con il Superenalotto (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’ultimo concorso del Superenalotto ha regalato ancora una volta migliaia di premi di consolazione in tutta Italia. Si fa ancora festa L’estrazione di giovedì 20 dicembre del Superenalotto ha fatto scattare festeggiamenti importanti in tutta Italia. Nessun sei all’appello, con l’assenza della vincita principale che adesso manca da diversi mesi. Infatti eravamo nel maggio 2021 L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’ultimo concorso delha regalato ancora una volta migliaia di premi di consolazione in tutta Italia. Si fa ancoraL’estrazione di giovedì 20 dicembre delha fatto scattare festeggiamenti importanti in tutta Italia. Nessun sei all’appello, con l’assenza della vincita principale che adesso manca da diversi mesi. Infatti eravamo nel maggio 2021 L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

tizianad70 : @76ersPride Certo ?? Mah, di statistiche ne vedo già abbastanza al lavoro... almeno qui le lascio tutte ai tecnici..… - thebluesatnight : Quello che ho imparato dalle mie relazioni passate è quanto sia importante avere uno scheletro di supporto composto… - adrianobusolin : RT @AgliuzzaDiego: Non facciamo come in Spagna perché qui si cagano sotto se si va alle elezioni e non vince la sinistra #DrittoeRovescio - am_libera67 : RT @AgliuzzaDiego: Non facciamo come in Spagna perché qui si cagano sotto se si va alle elezioni e non vince la sinistra #DrittoeRovescio - AgliuzzaDiego : Non facciamo come in Spagna perché qui si cagano sotto se si va alle elezioni e non vince la sinistra #DrittoeRovescio -