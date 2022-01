“Quel giorno tu sarai”, il nuovo film di Kornél Mundruczó (Di venerdì 21 gennaio 2022) ROMA – Dopo il successo di “Pieces of a Woman” arriva in Italia il nuovo film di Kornél Mundruczó, “Quel giorno tu sarai”, prodotto da Martin Scorsese. Teodora film. Già applaudito all’ultimo Festival di Cannes, la pellicola aprirà il 33° Trieste film Festival e uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 27 gennaio, giorno della Memoria. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) ROMA – Dopo il successo di “Pieces of a Woman” arriva in Italia ildi, “tu”, prodotto da Martin Scorsese. Teodora. Già applaudito all’ultimo Festival di Cannes, la pellicola aprirà il 33° TriesteFestival e uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 27 gennaio,della Memoria. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

