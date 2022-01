Quattro regioni in zona arancione da lunedì, Puglia e Sardegna in giallo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sono Quattro le regioni che superano le soglie dei parametri che aprono al passaggio dalla zona gialla a quella arancione: Abruzzo, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Sicilia. La Valle d'Aosta evita la zona rossa. Puglia e Sardegna... Leggi su europa.today (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sonoleche superano le soglie dei parametri che aprono al passaggio dallagialla a quella: Abruzzo, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Sicilia. La Valle d'Aosta evita larossa....

Advertising

isNews_it : Ferrovia Adriatica, 5 miliardi nella Legge di bilancio. Il Psi: sui quattro binari confronto tra regioni -… - sportface2016 : Altre quattro regioni passano in zona arancione: la nuova colorazione dell'#Italia a partire da lunedì 24 gennaio - GaetanoScavuzzo : RT @motorionline: Firmato il nuovo #Dpcm legato al #GreenPass dal premier Draghi, mentre quattro nuove regioni vanno in #zonaarancione ht… - GardaClick : Malcesine Baldo Trail 2022 - Quattro gare su differenti distanze, tre giorni di evento, due regioni (#Veneto,… - fabiocavagnera : RT @motorionline: Firmato il nuovo #Dpcm legato al #GreenPass dal premier Draghi, mentre quattro nuove regioni vanno in #zonaarancione ht… -