Quasi duemila i medici No Vax attualmente sospesi. Sono il 7,2% del totale. Oltre 33mila quelli non in regola con il Green Pass (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sono Quasi duemila, per l’esattezza 1.972, i medici e gli odontoiatri attualmente sospesi dagli Albi dei medici e degli Odontoiatri italiani per mancato rispetto dell’obbligo vaccinale: lo 0,4% degli iscritti, che Sono in tutto 467.611. A rendere noto l’aggiornamento (qui il focus) è la Federazione degli ordini dei medici(Fnomceo), sottolineando che Sono tuttavia 33.534 (il 7,2% del totale) i medici che, sulla piattaforma del Green Pass, risultano inadempienti. “Si tratta di un dato grezzo – ha spiegato il presidente Fnomceo, Filippo Anelli -, che non fotografa la reale situazione dei sanitari inottemperanti e che comprende, ad esempio, anche i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 21 gennaio 2022), per l’esattezza 1.972, ie gli odontoiatridagli Albi deie degli Odontoiatri italiani per mancato rispetto dell’obbligo vaccinale: lo 0,4% degli iscritti, chein tutto 467.611. A rendere noto l’aggiornamento (qui il focus) è la Federazione degli ordini dei(Fnomceo), sottolineando chetuttavia 33.534 (il 7,2% del) iche, sulla piattaforma del, risultano inadempienti. “Si tratta di un dato grezzo – ha spiegato il presidente Fnomceo, Filippo Anelli -, che non fotografa la reale situazione dei sanitari inottemperanti e che comprende, ad esempio, anche i ...

Advertising

RaiUno : ??Ercolano Una delle più grandi scoperte nel campo dell’archeologia. Una cittadina romana rimasta integra dopo quasi… - fcolarieti : Quasi duemila i medici No Vax attualmente sospesi. Sono il 7,2% del totale. Oltre 33mila quelli non in regola con i… - annaritab72 : Essere un medico no vax è un ossimoro. Sospesi quasi duemila medici no vax #vaccinoobbligatorio #pandemia #Covid #Omicron - MarkChierici : - gazzettaparma : Quasi duemila medici sospesi dall'Ordine perché non vaccinati -