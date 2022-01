“Quarto Grado” | tra i servizi della puntata del 21 gennaio il giallo di Liliana Resinovich

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Nuovo appuntamento con “”, stasera 21a partire dalle 21:30 su Retequattro. In conduzione Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Al centro del programma a cura di Siria Magri ildi, la 63enne di Trieste scomparsa il 14 dicembre scorso e ritrovata senza vita il 5, in un bosco vicino a casa. “” in onda stasera 21su Retequattro Il mistero sulla mortedonna resta: omicidio o suicidio? Il marito, Sebastiano Visentin, e l’amico del cuore di, Claudio Sterpin, si accusano a vicenda riguardo le responsabilitàsua tragica scomparsa. Importantissimi, per arrivare alla conclusione ...