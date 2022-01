Quarantena per i bambini guariti o vaccinati, il cortocircuito tra decreto e circolari: famiglie nel caos, governo al lavoro per sanare il controsenso (Di venerdì 21 gennaio 2022) Studenti della primaria vaccinati o guariti dal Covid (anche nella scuola dell’infanzia) messi in Quarantena, in palese contrasto con quanto dispone l’ultimo decreto, che prevede solo un’autosorveglianza. Per non parlare dell’obbligo dei tamponi per la riammissione in classe, che chi ha già avuto le due dosi o è guarito dal virus non è obbligato a fare, ma che spesso l’autorità sanitaria o scolastica chiede. Sono due dei cortocircuiti legislativi con cui le famiglie italiane si trovano a fare i conti ogni giorno. E di cui si parlerà nella riunione odierna del Consiglio dei ministri, dopo il colloquio di ieri con tra il premier Draghi e il ministro Bianchi. L’obiettivo è quello di snellire le procedure, eliminando i tamponi per il rientro a scuola. Da capire, invece, se verranno prese decisioni per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Studenti della primariadal Covid (anche nella scuola dell’infanzia) messi in, in palese contrasto con quanto dispone l’ultimo, che prevede solo un’autosorveglianza. Per non parlare dell’obbligo dei tamponi per la riammissione in classe, che chi ha già avuto le due dosi o è guarito dal virus non è obbligato a fare, ma che spesso l’autorità sanitaria o scolastica chiede. Sono due dei cortocircuiti legislativi con cui leitaliane si trovano a fare i conti ogni giorno. E di cui si parlerà nella riunione odierna del Consiglio dei ministri, dopo il colloquio di ieri con tra il premier Draghi e il ministro Bianchi. L’obiettivo è quello di snellire le procedure, eliminando i tamponi per il rientro a scuola. Da capire, invece, se verranno prese decisioni per ...

