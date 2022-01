PSG | novità importanti sugli infortuni di Neymar e Mbappé

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 21 gennaio 2022) . Il club francese aggiorna sulle condizioni dei propri giocatori Sul proprio sito ufficiale il PSG aggiorna sulle condizioni dei propri giocatori infortunati. Kyliancontinua il suo lavoro individuale in buone condizioni. Al termine dell’allenamento di domani sabato verrà presa una decisione sulla sua presenza in rosa per la partita di domenica contro il Reims. Juan Bernat continua il suo lavoro adattato con il personale medico e delle prestazioni dopo la valutazione post-Covid-19.Jr continua il suo allenamento e le cure individuali a Ooredoo e dovrebbe tornare a correre all’inizio della prossima settimana. Georginio Wijnaldum continua il trattamento a Ooredoo a seguito di una distorsione alla caviglia sinistra con parziale lesione del legamento laterale interno. Alexandre Letellier sta continuando le cure per una lesione di ...