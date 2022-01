Proroga Stato di Emergenza fino al 31 dicembre 2022? L’ipotesi shock del governo italiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Proroga Stato di Emergenza fino al 31 dicembre 2022? E’ questa una delL’ipotesi che sta circolando in rete in queste ore. Potrebbe dunque non cessare a marzo lo Stato emergenziale italiano causato dalla pandemia da Covid-19? La variante Omicron ha fatto schizzare a valori record i contagi anche se, fortunatamente, grazie all’importante campagna vaccinale portata avanti sin qui, l’impatto su ospedalizzazioni, terapie intensive e decessi è Stato contenuto. Ma su un’ulteriore Proroga dello Stato di Emergenza al momento non c’è alcun riscontro ufficiale. Proroga Stato di Emergenza fino al 31 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 gennaio 2022)dial 31? E’ questa una delche sta circolando in rete in queste ore. Potrebbe dunque non cessare a marzo loemergenzialecausato dalla pandemia da Covid-19? La variante Omicron ha fatto schizzare a valori record i contagi anche se, fortunatamente, grazie all’importante campagna vaccinale portata avanti sin qui, l’impatto su ospedalizzazioni, terapie intensive e decessi ècontenuto. Ma su un’ulterioredellodial momento non c’è alcun riscontro ufficiale.dial 31 ...

Advertising

borghi_claudio : Girano post allarmistici su una presunta proroga dello stato di emergenza fino a dicembre 2022. Posto che abbiamo v… - RomanatoM : RT @LaVeritaWeb: In barba a trasparenza e privacy, il ddl firmato dal ministro Daniele Franco proroga il tracciamento tramite le piattaform… - CorriereCitta : Proroga Stato di Emergenza fino al 31 dicembre 2022? L’ipotesi shock del governo italiano - GiuriAntonio : RT @LaVeritaWeb: In barba a trasparenza e privacy, il ddl firmato dal ministro Daniele Franco proroga il tracciamento tramite le piattaform… - cyn75 : RT @LaVeritaWeb: In barba a trasparenza e privacy, il ddl firmato dal ministro Daniele Franco proroga il tracciamento tramite le piattaform… -