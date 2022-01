(Di venerdì 21 gennaio 2022) Ladi unasuperiore diè finita sotto accusa per avere offertostudenti, una delle quali avrebbe avuto un malore dopo l’assunzione. Lo riporta Il Messaggero, descrivendo una vicenda che ha dell’incredibile. Sembra una brutta copia, in versione italiana, del film Bad Teacher con Cameron Diaz. Una cattiva insegnante. Per l’occasione purtroppo non c’è niente di affascinante e di glamour. Laavrebbe offerto hashish a diversidella sua classe, una seconda superiore, e una sua studentessa si è sentitadopo averla assunta. Il malore della 16enne, ha fatto da detonatore e ha portato alla luce un caso di spaccio tra insegnante e. Su questo stanno indagando la procura e la ...

Advertising

DanielaZini1 : RT @SecolodItalia1: Professoressa “pusher” offre droga agli alunni di una scuola di Latina: una sedicenne si sente male - SecolodItalia1 : Professoressa “pusher” offre droga agli alunni di una scuola di Latina: una sedicenne si sente male… - telodogratis : Durante la lezione circola droga fra gli alunni: la pusher è la professoressa - pippoMR : ??La professoressa è finita sotto inchiesta dopo il malore accusato da un’alunna. Le dosi distribuite nell’abitazion… - Armada69895228 : Scuola ANNI 2000: droga in un liceo, 16enne si sente male. La pusher e' la quota rosa:l'insegnante! La professoress… -

Ultime Notizie dalla rete : Professoressa pusher

1 - DROGA DURANTE LA LEZIONE LAERA UNA PROF Giuseppe Scarpa per 'il Messaggero' hashish Laha regalato hashish a diversi alunni della sua classe, una seconda superiore, e una sua studentessa si è sentita male ...Come lavora sul territorio laAntonella Di Bartolo, preside dell'istituto comprensivo ... i bambini e la droga: allarme per ricoveri e spaccio ? 'Sperone, i babydavanti alla ...Una Professoressa di un liceo di Latina avrebbe invitato i suoi studenti a casa sua offrendogli dell’hashish. La collega scopre tutto e scatta la denuncia. La professoressa che spaccia tra gli student ...17:35Sicilia in zona arancione da lunedì: ecco cosa cambia 17:30Sicilia: immagine satellitare Nasa di venerdì 21 gennaio 2022 17:26Peste suina, allarme degli allevatori siciliani, “È in rapida diffusi ...