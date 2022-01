Probabili formazioni Lazio-Atalanta: ventitreesima giornata Serie A 2021/2022 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Le Probabili formazioni di Lazio-Atalanta, match della ventitreesima giornata di Serie A 2021/2022. Le due squadre scenderanno in campo alle 20:45 di sabato 22 gennaio. All’Olimpico grande attesa per questa sfida: la partita sarà trasmessa su Dazn e Sky. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Lazio – Pedro, Immobile e Moro nel tridente d’attacco, Zaccagni infortunato. Cataldi pronto dal 1? con Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Atalanta – Muriel pronto al centro dell’attacco, con Ilicic e Pasalic sulla trequarti. Palomino, Djimsiti e Demiral. Le Probabili formazioni Lazio (4-3-3): ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ledi, match delladi. Le due squadre scenderanno in campo alle 20:45 di sabato 22 gennaio. All’Olimpico grande attesa per questa sfida: la partita sarà trasmessa su Dazn e Sky. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Pedro, Immobile e Moro nel tridente d’attacco, Zaccagni infortunato. Cataldi pronto dal 1? con Luis Alberto e Milinkovic-Savic.– Muriel pronto al centro dell’attacco, con Ilicic e Pasalic sulla trequarti. Palomino, Djimsiti e Demiral. Le(4-3-3): ...

