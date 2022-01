Prince Andrew : les souvenirs dérangeants de son ex-femme de chambre (Di venerdì 21 gennaio 2022) Les langues se délient autour du Prince Andrew. Et les révélations gênantes pleuvent au sujet du duc d’York, accusé de viol aux Etats-Unis et désormais persona non grata au sein de la famille royale britannique. Cette fois-ci, c’est son mariage avec Sarah Ferguson qui a été évoqué par son ex-femme de ménage. Ou plutôt leur divorce tonitruant en mai 1996 après que le scandale dans lequel était empêtrée la mère de Beatrice et Eugenie a éclaté. Bien que séparée de Fergie, le Prince Andrew aurait gardé… ses affaires, au palais de Buckingham ! “Bien qu’elle n’y ait pas vécu, son maquillage était toujours posé sur une coiffeuse. Avant, je devais ramasser tous ces eye-liners, mascaras et poudres, épousseter en dessous et les remettre tous les jours”, a expliqué Charlotte Briggs au Sun. “Mais elle n’a jamais ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 gennaio 2022) Les langues se délient autour du. Et les révélations gênantes pleuvent au sujet du duc d’York, accusé de viol aux Etats-Unis et désormais persona non grata au sein de la famille royale britannique. Cette fois-ci, c’est son mariage avec Sarah Ferguson qui a été évoqué par son ex-de ménage. Ou plutôt leur divorce tonitruant en mai 1996 après que le scandale dans lequel était empêtrée la mère de Beatrice et Eugenie a éclaté. Bien que séparée de Fergie, leaurait gardé… ses affaires, au palais de Buckingham ! “Bien qu’elle n’y ait pas vécu, son maquillage était toujours posé sur une coiffeuse. Avant, je devais ramasser tous ces eye-liners, mascaras et poudres, épousseter en dessous et les remettre tous les jours”, a expliqué Charlotte Briggs au Sun. “Mais elle n’a jamais ...

Ultime Notizie dalla rete : Prince Andrew Il principe Andrea aveva una relazione con la Maxwell? La testimonianza dell'ex guardia del corpo Nel corso di un'intervista con Ranvir Singh per Ghislaine, Prince Andrew and the Pedophile di ITV, una ex guardia del corpo del principe ha approfondito la relazione tra il figlio della Regina e la ...

I 10 film più sottovalutati degli ultimi 10 anni Cos'è? Un Avatar di serie B? E perché il protagonista sembra il cosplayer di Prince of Persia? ... Silence è un film che mette alla prova un ottimo Andrew Garfield , ma che interroga tutti noi. E lo fa ...

Il principe Andrea aveva una relazione con la Maxwell? La testimonianza dell’ex guardia del corpo Secondo la testimonianza di una ex guardia del corpo tra il principe Andrea e la Maxwell c'era più di una semplice amicizia.

Caso Epstein, Andrea solo nella sua villa: i Windsor lo ripudiano Passa il tempo a cavallo o davanti alla tv: anche Carlo e William contro di lui. Al suo fianco l’ex moglie e le figlie ...

