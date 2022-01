Presidente della Repubblica | i grandi elettori in isolamento potranno votare in presenza

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Arriva un decreto legge per permettere aiino in quarantena per il Covid di partecipare alle votazioni per il Quirinale . Si apprende a Consiglio dei ministri in corso. Il decreto...

Ci ha lasciato Camillo #Milli, grande caratterista. Per tutti, il presidente della Longobarda.

Nanni Moretti non usa mezzi termini per bocciare l'ipotesi di Silvio Berlusconi come prossimoRepubblica. Il regista, che nel 2006 ha realizzato 'Il Caimano', ha scritto un post su Instagram per ribadire la sua posizione contro il Cavaliere. E lo ha fatto con un'immagine ......dell'azienda utilizzata da Casaleggio per rispondere alle missive in qualità didell'... visto che nel 2018 il fatturatosrl fece registrare un +60% (da 1.2 milioni a 2 milioni), e l'...BOLOGNA - Pagati pochi euro a pezzo, aggrediti o minacciati dai 'negazionisti' del Covid e poi anche costretti ad affrontare ingenti spese legali ...I dati dicono che i Paesi guidati da donne sono spesso più attenti al green e tra poco in Italia si sceglierà il nuovo presidente della Repubblica. C’è da auspicare l’arrivo della prima ...