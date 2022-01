Presidente della Repubblica, i grandi elettori in isolamento potranno votare... in presenza (Di venerdì 21 gennaio 2022) Arriva un decreto legge per permettere ai grandi elettori in isolamento o in quarantena per il Covid di partecipare alle votazioni per il Quirinale . Si apprende a Consiglio dei ministri in corso. Il ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 21 gennaio 2022) Arriva un decreto legge per permettere aiino in quarantena per il Covid di partecipare alle votazioni per il Quirinale . Si apprende a Consiglio dei ministri in corso. Il ...

Advertising

borghi_claudio : Credo che oggi sia caduta una pietra tombale sul 'fate ricorso al Consiglio di Stato o alla Corte Costituzionale'.… - GoalItalia : Il cinema piange Camillo Milli, presidente della Longobarda nel film 'L'allenatore nel pallone' ?? - FBiasin : Ci ha lasciato Camillo #Milli, grande caratterista. Per tutti, il presidente della Longobarda. - SimoneAlliva : In Italia nel 2021 sono stati commessi 295 omicidi volontari. 118 sono #donne, di cui 102 assassinate in ambito fam… - roccolaurita : RT @Forchielli: Da quasi un anno l'elezione del Presidente della Repubblica alla scadenza del mandato di Sergio Mattarella, assorbe le ener… -