Premio Willy Monteiro Duarte: omaggio al giovane laziale (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nasce il Premio Willy Monteiro Duarte, rivolto a tutte le scuole superiori del Lazio per contrastare ogni forma di violenza. La Regione Lazio ha presentato questa mattina l’iniziativa durante la conferenza stampa. Laika omaggia Gino Strada con una nuova opera d’arte Perché istituire il Premio Willy Monteiro Duarte? Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione lavoro, pari Leggi su periodicodaily (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nasce il, rivolto a tutte le scuole superiori del Lazio per contrastare ogni forma di violenza. La Regione Lazio ha presentato questa mattina l’iniziativa durante la conferenza stampa. Laika omaggia Gino Strada con una nuova opera d’arte Perché istituire il? Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione lavoro, pari

Advertising

periodicodaily : Premio Willy Monteiro Duarte: omaggio al giovane laziale #WillyMonteiroDuarte @odettetapella - CorriereCitta : Nasce il premio ‘Willy Monteiro Duarte’: l’AS Roma e la Street Artist Laika insieme per gli studenti del Lazio - domenicoalfie11 : Oggi alla Regione Lazio. Sono state presentate le iniziative messe in campo dalla Regione in ricordo di Willy tra c… - CorriereQ : Nasce il Premio “Willy Monteiro Duarte”. Eroe Buono - LazioInnova : ???Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione,… -