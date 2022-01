Premier League, Watford-Norwich interrotta per guasto al sistema di illuminazione (Di venerdì 21 gennaio 2022) Watford-Norwich interrotta per un problema al sistema di illuminazione. Un black out a tutti gli effetti al Vicarage Road, l’arbitro ha fermato il gioco nel secondo tempo sul risultato di 1-0 per la squadra ospite, passata in vantaggio con Sargent al 51?. Grande l’ironia social dei tifosi: “Non c’è un elettricista nel pubblico?”, chiede un tifoso. E c’è chi attacca: “Non è quel che mi aspetto da una partita di Premier League”. Dopo circa dieci minuti di stop (e ironie), il gioco è ripreso. Ora il Watford ha il compito della rimonta, potrà farlo con l’illuminazione. On and Off – intermittent light show happening at the moment. #WATNOR pic.twitter.com/l6kY4ftxYo — Live Football Scores (@ FootieScores) January 21, 2022 Would expect ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022)per un problema aldi. Un black out a tutti gli effetti al Vicarage Road, l’arbitro ha fermato il gioco nel secondo tempo sul risultato di 1-0 per la squadra ospite, passata in vantaggio con Sargent al 51?. Grande l’ironia social dei tifosi: “Non c’è un elettricista nel pubblico?”, chiede un tifoso. E c’è chi attacca: “Non è quel che mi aspetto da una partita di”. Dopo circa dieci minuti di stop (e ironie), il gioco è ripreso. Ora ilha il compito della rimonta, potrà farlo con l’. On and Off – intermittent light show happening at the moment. #WATNOR pic.twitter.com/l6kY4ftxYo — Live Football Scores (@ FootieScores) January 21, 2022 Would expect ...

