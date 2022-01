Premier League 2021/2022, Ranieri ko: Watford battuto 3-0 dal Norwich (Di sabato 22 gennaio 2022) Continua la crisi del Watford di Claudio Ranieri, che nella 23° giornata della Premier League 2021/2022 è uscito sconfitto per 3-0 in casa dal match contro il Norwich. Un vero e proprio scontro salvezza che ha visto gli ospiti prevalere nella ripresa, dopo che il primo tempo si era chiuso senza reti. Mattatore della serata Sargent, autore della doppietta decisiva che ha permesso al Norwich di superare proprio il Watford e uscire almeno per il momento dalla zona retrocessione. A completare la serata storta dei padroni di casa l’autorete nel recupero di Juraj Kucka, vecchia conoscenza della Serie A: lo slovacco è entrato al minuto 89 e dopo meno di 180 secondi ha goffamente deviato il pallone nella propria porta per il 3-0 finale. Per ... Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022) Continua la crisi deldi Claudio, che nella 23° giornata dellaè uscito sconfitto per 3-0 in casa dal match contro il. Un vero e proprio scontro salvezza che ha visto gli ospiti prevalere nella ripresa, dopo che il primo tempo si era chiuso senza reti. Mattatore della serata Sargent, autore della doppietta decisiva che ha permesso aldi superare proprio ile uscire almeno per il momento dalla zona retrocessione. A completare la serata storta dei padroni di casa l’autorete nel recupero di Juraj Kucka, vecchia conoscenza della Serie A: lo slovacco è entrato al minuto 89 e dopo meno di 180 secondi ha goffamente deviato il pallone nella propria porta per il 3-0 finale. Per ...

