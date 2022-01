Pnrr | il gruppo Pd | “Da opposizione apertura al confronto | da De Pierro le solite polemiche”

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito nota stampa a firma delPd a palazzo Mosti “Nel replicare alla nota inviata alla stampa da Rosetta De Stasio, Luigi Diego Perifano e Angelo Moretti, Desi lascia andare a una serie di dichiarazioni che rasentano l’insulto (e poi saremmo noi quelli ‘astiosi’). Se preferisce la strada dello scontro e della rissa a quella del dibattito e delpuò avviarsi da solo perché sul terreno della polemica fine a se stessa noi non lo seguiremo”. Così in una nota stampa i consiglieri comunali del‘Partito Democratico’. Che proseguono: “Con la nota firmata dai tre candidati sindaci delle scorse elezioni, infatti, l’ha pubblicamente dichiarato la propria disponibilità a confrontarsi e a dialogare sul. E lo ha fatto ...

"Nel replicare alla nota inviata alla stampa da Rosetta De Stasio, Luigi Diego Perifano e Angelo Moretti, De Pierro si lascia andare a una serie di dichiarazioni che rasentano l'insulto (e poi saremmo noi quelli 'astiosi'). Se preferisce la strada dello scontro e della rissa a quella del dibattito e del confronto può avviarsi da solo perché sul terreno della polemica fine a se stessa noi non lo seguiremo". Così in una nota stampa i consiglieri comunali del Partito Democratico. Che proseguono: "Con la nota firmata dai tre candidati sindaci delle scorse elezioni, infatti, l'opposizione ha pubblicamente dichiarato la propria disponibilità a confrontarsi e a dialogare sul PNRR."