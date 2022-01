Pioli ritrova Romagnoli e Tonali Bennacer si è già allenato | davanti c' è Ibra

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Fine dell'emergenza è senz'altro eccessivo. Emergenza più contenuta invece è un'affermazione verosimile. In vista della Juverecupera un paio di giocatori importanti. Uno in difesa e uno a ...

oltre all'algerinoanche Tonali, che ha scontato la squalifica. Accanto a Sandro uno fra Bakayoko e Krunic: il tecnico rossonero non ha ancora sciolto le riserve. In attacco ? Davanti, ...Stefanosta pensando alla formazione per sfidare la Juventus nel big match di domenica sera. Intantoalcuni elementi chiave. Da giorni il Milan è impegnato a preparare la sfida più attesa della ...Accanto al capitano ci sarà Kalulu, ballottaggio Florenzi-Calabria. L'algerino un'importante opzione in più, Diaz dietro .... In vista della Juve Pioli recupera un paio di giocatori importanti. Uno in ...I rossoneri ritrovano Romagnoli mentre Allegri cerca di curare il mal di gol ma ha registrato una difesa che sarà messa a dura prova da Ibra. Tante le sfide nella sfida. E chi perde finisce nei guai ...