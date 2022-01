Pink Floyd | la storia del maialino Algie | Memories

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Quando Roger Waters si affaccia dalla sua finestra vede quel complesso industriale che sputa fumo sul cielo di Londra, e non mancano le occasioni in cui vi passa accanto. È la centrale di Battersea, nel distretto di Wandsworth a sud di Londra. Lui, il bassista dei, ha ancora sulle labbra il sapore del successo di The Dark Side Of The Moon (1973) e Wish You Where Here (1975), e ancora rivede quell’immagine spettrale di Syd Barrett che compare negli Abbey Road Studios dopo tanti anni di assenza, proprio mentre sono in corso i lavori su Shine On You Crazy Diamond. Proprio dalla Battersea Power Station inizia la leggenda di Animals (1977), l’album deiispirato a La Fattoria Degli Animali di George Orwell, iconico per le sue tracce e per la copertina. Waters vuole che la Battersea Power Station ...