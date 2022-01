Pier Ferdinando Casini | età | altezza | peso | 2 ex mogli | 4 figli | compagna | studi | carriera politica

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Definirepolitico più longevo dell’attualità non è una esagerazione. Decenni di esperienza che lo hanno portato, grazie soprattutto al suo profilo pacato e conciliante, a essere indicato come possibile presidente della Repubblica dopo Sergio Mattarella. E, inoltre, presenta da sempre due caratteri fondamentali per quel ruolo, essendo apertamente europeista e filo-atlantico. Ladiè cominciata durante la Prima Repubblica, eletto nel 1983 consigliere comunale a Bologna con la Democrazia cristiana. Nello stesso anno, però, la prima elezione alla Camera dei deputati. Da allora non ne è mai uscito, risultando oggi uno il parlamentre più longevo. Vita privata di...