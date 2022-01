Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e Sicilia in arancione da lunedì: tutte sotto la media nazionale per vaccinati (Di venerdì 21 gennaio 2022) Anche la Puglia e la Sardegna vanno verso la zona gialla. Sicché da lunedì dovrebbero restare solo tre regioni in fascia bianca: Basilicata, Molise e Umbria Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 21 gennaio 2022) Anche la Puglia e la Sardegna vanno verso la zona gialla. Sicché dadovrebbero restare solo tre regioni in fascia bianca: Basilicata, Molise e Umbria

