“Picchiata da un celerino mentre lavoravo” | parla la reporter ferita dagli agenti allo sgombero del Circolo Futurista

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen — Francesca Romana Cristicini èper il quotidiano PaeseRoma. Una donna minuta di un metro e sessanta per 40 chili, una donna che sicuramente non impensierisce sicuramente unin assetto antisommossa… eppure ieri proprio unl’ha presa a manganellate nel pieno svolgimento del suo lavoro di, mandandola al pronto soccorso: un dito fratturato e una profonda lesione sotto l’unghia, più di un mese di prognosi. Il motivo? Essere nel «posto sbagliato al momento sbagliato» almeno secondo glidella celere, ovvero trovarsi a Casalbertone a documentare il violentissimodel, occupazione di CasaPound Italia. Perché la gente a casa non deve sapere come la polizia tratta un gruppo di ...