“Pfas emergenza nazionale | serve una legge” Pochi controlli | studi mai fatti | Regioni disinteressate | il dossier della commissione Ecomafie

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Le sostanzesono un problemae vanno affrontate con unache ne vieti la diffusione nell’ambiente. Le situazioni più critiche sul fronte di questo gravissimo inquinamento industriale si trovano in Veneto e in Piemonte, in particolare in tre province del Nordest con decine di migliaia di persone che per qualche decennio hanno assunto le sostanze perfluoroalchiliche attraverso l’acqua. Giocoforza, le duehanno dovuto affrontare la questione e sono state le uniche in Italia a farlo. È allarmante la relazione approvata dallad’inchiesta sullesulla diffusione deiin Italia. Il presidente Stefano Vignaroli (M5s) spiega: “Il problema èe interessa tutti. E’ necessario che lo Stato fissi dei ...

