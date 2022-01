Perché il voto per l’elezione del presidente della Repubblica è segreto? (Di venerdì 21 gennaio 2022) Perché il voto per l’elezione del presidente della Repubblica è segreto. Uno dei requisiti del voto nelle elezioni del Capo dello Stato è la segretezza salvaguardata e difesa dalla Costituzione. Perché il voto per l’elezione del presidente della Repubblica è segreto L’articolo 83 della Costituzione è chiaro sulla segretezza del voto durante le elezioni del presidente della Repubblica. “l’elezione del presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 21 gennaio 2022)ilperdel. Uno dei requisiti delnelle elezioni del Capo dello Stato è la segretezza salvaguardata e difesa dalla Costituzione.ilperdelL’articolo 83Costituzione è chiaro sulla segretezza deldurante le elezioni del. “delha luogo per scrutinioa ...

