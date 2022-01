Perché bere acqua fa bene? Quanta berne al giorno e i benefici per l’organismo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il nostro corpo non può resistere oltre senza acqua. Se pensate che, senza cibo, possiamo tollerare fino a 50 giorni, l’importanza di bere acqua risulta immediatamente chiara. Ogni giorno, infatti, il nostro organismo ha bisogno di assumere liquidi, circa 2,5 litri. Una quantità che può variare in base a fattori come età, corporatura, sesso, clima e attività fisica. Non si tratta solamente di preservare l’acido ialuronico con l’alimentazione o di coadiuvare gli effetti benefici della dieta mediterranea. Una corretta idratazione aiuta a eliminare le tossine, normalizza la temperatura corporea e agevola il trasporto di nutrimento alle cellule. Non solo: bere abbastanza acqua aiuta a digerire bene, a mantenere umide le mucose e persino a combattere la ... Leggi su amica (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il nostro corpo non può resistere oltre senza. Se pensate che, senza cibo, possiamo tollerare fino a 50 giorni, l’importanza dirisulta immediatamente chiara. Ogni, infatti, il nostro organismo ha bisogno di assumere liquidi, circa 2,5 litri. Una quantità che può variare in base a fattori come età, corporatura, sesso, clima e attività fisica. Non si tratta solamente di preservare l’acido ialuronico con l’alimentazione o di coadiuvare gli effettifici della dieta mediterranea. Una corretta idratazione aiuta a eliminare le tossine, normalizza la temperatura corporea e agevola il trasporto di nutrimento alle cellule. Non solo:abbastanzaaiuta a digerire, a mantenere umide le mucose e persino a combattere la ...

