Per passeggiare sulla neve, con ciaspole o senza, sarà necessario portare con sé la stessa attrezzatura di chi fa scialpinismo. Il Cai contesta la poca chiarezza con cui è scritta la norma (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sci di fondo: 10 consigli per iniziare guarda le foto Gli amanti delle ciaspolate e delle passeggiate sulla neve, per continuare ad appagare la propria passione dovranno leggere molto attentamente il decreto, in vigore dal 1° gennaio 2022 sulla sicurezza nelle attività sportive invernali.

