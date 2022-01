Pensioni anticipate 2022 | ultime | esito incontro Governo-sindacati | resoconto Ganga Cisl

(Di venerdì 21 gennaio 2022) In molti ci hanno scritto in questeore per chiederci novità circa l’tenutosi ieri tra, per comprendere se le richieste deisono state ascoltate, recepite e soprattutto se l’esecutivo intende aprire davvero un tavolo di confronto su questi temi, cari ai lavoratori, al fine di procedere verso una modifica dell’attuale Riforma Fornero che possa andare oltre misure ‘tampone’e’temporanee’. Nella giornata di ieri, 20 gennaio, come vi avevamo già anticipato dai lunghi editoriali del segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, il fulcro della discussione sono stati ‘giovani e donne’. Abbiamo da poco ricevuto e dunque volentieri pubblichiamo la nota stampa redatta per i media da Ignazio, segretario confedereale della ...

...legislatura ma che serva a traghettare il Paese in sicurezza a elezioni leggermente... Dunque c'è da chiudere la riforma delle, ma serve anche un riassetto del mercato del lavoro. In ...Gli anni di contributi richiesti vanno da un minimo di 5, per alcunedi vecchiaia, a un massimo di 42 per le. Il tutto senza dimenticare che, qualora l'interessato si ...In molti ci hanno scritto in queste ultime ore per chiederci novità circa l’incontro tenutosi ieri tra Governo e sindacati, per comprendere se le richieste dei sindacati sono state ascoltate, recepite ...L’Inps ha comunicato le modalità attraverso cui sarà possibile fare domanda di Ape Sociale, che a oggi resta una delle possibilità da sfruttare per andare in pensione anticipata nel 2022. Introdotta p ...