Pensione con Green Pass o senza? La clamorosa decisione del Governo Draghi (Di venerdì 21 gennaio 2022) Arriva le Pensione di febbraio. Serve o non serve il Green Pass? Non sarà possibile andare a ritirare la Pensione se non si ha il Green Pass Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il Dpcm che indica le attività commerciali in cui dal primo febbraio sarà possibile continuare ad accedere senza Green Pass. Nell’elenco ci sono: i supermercati, negozi di alimentari, farmacie, parafarmacie, sanitarie, ottici, l’acquisto di carburanti, prodotti per animali e per il riscaldamento. senza Green Pass sarà possibile anche entrare negli uffici giudiziari o di pubblica sicurezza per presentare denunce. Questo prevede il Dpcm firmato in queste ore dal ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) Arriva ledi febbraio. Serve o non serve il? Non sarà possibile andare a ritirare lase non si ha ilIl presidente del Consiglio, Mario, ha firmato il Dpcm che indica le attività commerciali in cui dal primo febbraio sarà possibile continuare ad accedere. Nell’elenco ci sono: i supermercati, negozi di alimentari, farmacie, parafarmacie, sanitarie, ottici, l’acquisto di carburanti, prodotti per animali e per il riscaldamento.sarà possibile anche entrare negli uffici giudiziari o di pubblica sicurezza per presentare denunce. Questo prevede il Dpcm firmato in queste ore dal ...

AlexBazzaro : Non potrai avere la pensione che ti sei guadagnato con una vita di lavoro, senza green pass. Follia. #dpcm - maryluise_c_ : RT @CiMBo851: Senza pass schiavitù non sarà possibile andare in un ufficio postale a ritirare la pensione. Gli anziani, che con il loro lav… - gentilcristiano : RT @CiMBo851: Senza pass schiavitù non sarà possibile andare in un ufficio postale a ritirare la pensione. Gli anziani, che con il loro lav… - Dodajoya : RT @Carla12450515: @aperegina61 @FQLive Mandate il comandante dei carabinieri della locale stazione a ritirare i soldi della pensione, è u… - LineaGotica76 : RT @AlexBazzaro: Non potrai avere la pensione che ti sei guadagnato con una vita di lavoro, senza green pass. Follia. #dpcm -