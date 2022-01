Penale da mille euro per i giovani che si licenziano: la clausola capestro nei contratti per lavorare nei ristoranti del Trevigiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Una clausola capestro per impedire ai giovani dipendenti di esercizi pubblici e ristoranti di lasciare il posto di lavoro anzitempo. Una vera e propria Penale, una tassa di mille euro indicata nel contratto di assunzione per impedire licenziamenti volontari anticipati. E’ l’ultima trovata nella Marca trevigiana, nota per la quantità di ristoranti, bar e trattorie, dove da tempo si registra una penuria di manodopera. I giovani hanno così di fronte diverse opportunità occupazionali, che li inducono a cambiare anzitempo. La denuncia del fenomeno viene dalla Filcams-Cgil. Il segretario provinciale Alberto Irone esibisce una lettera di assunzione eloquente. La premessa solennizza: “Resta inteso che il rapporto, per tutta la sua durata pari ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Unaper impedire aidipendenti di esercizi pubblici edi lasciare il posto di lavoro anzitempo. Una vera e propria, una tassa diindicata nel contratto di assunzione per impedire licenziamenti volontari anticipati. E’ l’ultima trovata nella Marca trevigiana, nota per la quantità di, bar e trattorie, dove da tempo si registra una penuria di manodopera. Ihanno così di fronte diverse opportunità occupazionali, che li inducono a cambiare anzitempo. La denuncia del fenomeno viene dalla Filcams-Cgil. Il segretario provinciale Alberto Irone esibisce una lettera di assunzione eloquente. La premessa solennizza: “Resta inteso che il rapporto, per tutta la sua durata pari ...

