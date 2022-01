Pellegri in prestito al Torino, ma non dal Milan: il motivo (Di sabato 22 gennaio 2022) Nonostante la trattativa tra Milan e Monaco per Pietro Pellegri fosse ai titoli di coda, ecco che arriva la clamorosa svolta. I rossoneri starebbero pensando alla rescissione del prestito con i francesi, dopo soli sei mesi. Il tutto per portare l’attaccante italiano al Torino, proprio la squadra a cui Pellegri sarebbe dovuto andare alla fine della trattativa Milan-Monaco. Pellegri Milan TorinoCome riporta Gianluca Di Marzio, tutto nasce dalla decisione del Monaco di privarsi totalmente di Pellegri. Da qui l’idea prestito alla società di Urbano Cairo. Vedremo come si svilupperà la vicenda. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di sabato 22 gennaio 2022) Nonostante la trattativa trae Monaco per Pietrofosse ai titoli di coda, ecco che arriva la clamorosa svolta. I rossoneri starebbero pensando alla rescissione delcon i francesi, dopo soli sei mesi. Il tutto per portare l’attaccante italiano al, proprio la squadra a cuisarebbe dovuto andare alla fine della trattativa-Monaco.Come riporta Gianluca Di Marzio, tutto nasce dalla decisione del Monaco di privarsi totalmente di. Da qui l’ideaalla società di Urbano Cairo. Vedremo come si svilupperà la vicenda. Francesco Scanu

