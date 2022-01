Passeggero no mask sull'aereo, volo Miami-Londra costretto a tornare indietro (Di venerdì 21 gennaio 2022) Momenti di tensione in volo su un aereo dell'American Airlines decollato da Miami e diretto a Londra. Il velivolo è dovuto tornare indietro poiché uno dei passeggeri si è rifiutato di indossare la mascherina, secondo quanto riferito dalla compagnia: “Il volo 38 è tornato a Miami a causa di un cliente disturbatore che si è rifiutato di rispettare il requisito federale di indossare la mascherina", si legge nel comunicato di American Airlines. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 21 gennaio 2022) Momenti di tensione insu undell'American Airlines decollato dae diretto a. Il veliè dovutopoiché uno dei passeggeri si è rifiutato di indossare la mascherina, secondo quanto riferito dalla compagnia: “Il38 è tornato aa causa di un cliente disturbatore che si è rifiutato di rispettare il requisito federale di indossare la mascherina", si legge nel comunicato di American Airlines.

