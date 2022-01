(Di venerdì 21 gennaio 2022) Nei giorni scorsi il MEF ha paventato l’ipotesi di applicare, a partire dal secondo semestre fiscale di quest’anno, l’obbligo dianche per leIva in regime forfettario. Questo accadrebbe anche per adempiere ad uno degli obiettivi del PNRR sull’amministrazione fiscale, come azione per garantire, da un lato, trasparenza e tracciabilità e, dall’altro, un maggior contrasto all’evasione fiscale. Per comprendere meglio lo stato dell’arte delle cose, ne abbiamo parlato con il dott. Leonardo Nesa, consigliere dell’UNGDCEC. Dott. Nesa, cosa potrebbe cambiare nel corso del 2022 in merito allaper leIva? “Innanzitutto è bene chiarire che il regime diesiste ...

Advertising

ladyonorato : Il rovescio della medaglia è che molti attuali partite iva diventeranno abusivi. - FMag56312093 : Partite Iva e fatturazione elettronica: a che punto siamo? - Lailosa2 : @msgelmini @forza_italia Le partite iva, le attività, vogliono LAVORARE in santa pace senza GP o cagate simili... Q… - PArancino : @Palazzo_Chigi Ricordatevi che ci siamo anche noi lavoratori stagionali… non ci sono solo le aziende le partite Iva… - mauroevangelis1 : @AxiaFel @_GrayDorian Ed il progetto e lo scopo è proprio quello. Distruggere il dettaglio, le partite Iva a favore di questi colossi. -

Ultime Notizie dalla rete : Partite Iva

... la trasmissione dei dati da parte degli operatorinon riguarda solamente il dato cumulato dei ... Le segnalazioni sonodai primi giorni del mese di marzo. leggi anche Lotteria degli ...Premesse: le cifre dichiarate sono al lordo e i redditi si riferiscono all'annata 2020, per molti funestata dal Covid che ha inciso sulle entrate sopratutto delle. I PRIMI Anche questa ...BRUXELLES - La Commissione europea lancia una consultazione pubblica in vista di un nuovo pacchetto legislativo per aggiornare il modo in cui l'imposta sul valore aggiunto (Iva) viene dichiarata e ris ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 21 gen - In vista di un nuovo pacchetto legislativo per adattare il modo in cui l'imposta sul valore aggiunto viene dichiarata e riscossa in un mondo sempre ...