Paris Hilton | “L’ultima cosa che voglio è che mia figlia faccia l’influencer”

wolfferson : Paris Hilton e Nicole Richie no Simple Life - SebastianoMica4 : RT @tedescofra004: alcuni di voi si sentono troppo dive. se seguite 20 persone e avete 300 followers ??chi siete paris hilton. - tedescofra004 : alcuni di voi si sentono troppo dive. se seguite 20 persone e avete 300 followers ??chi siete paris hilton. - GianpaoloRinet1 : Con la stessa probabilità poteva essere Paris Hilton che lo invitava a cena. Che pena e che maleducazione. Patetici… - GianpaoloRinet1 : @zona_bianca @preglias Siete ???????? Con la stessa probabilità poteva essere Paris Hilton che lo invitava a cena. Che pena è che maleducazione. -

Oltre a, che si è sempre prodigata per la sua 'liberazione' dalla conservatorship, al suo fianco ci sono anche Chiara Ferragni, Miley Cyrus, Cher, Sarah Jessica Parker e tutta la ...Netflix ha deciso di non rinnovare il programma di cucina della famosa ereditiera. Cala il sipario su Cooking With: il programma culinario constato chiuso dopo appena una ...(KIKA) - Paris Hilton bocciata in cucina: il suo cooking show Cooking with Paris non viene confermato per la seconda stagione. Nello show, la socialite cucinava con guanti di strass insieme a celebrit ...In un mondo in cui c’è chi crede che la terra sia piatta o che con il vaccino anti covid venga iniettato un microchip, non c’è da stupirsi che esista anche un mercato immobiliare, in un mondo parallel ...