Paola Turani lancia una limited edition beauty con Deborah Milano

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 21 gennaio 2022)presenta la sua primissima Capsule Collectionin collaborazione con. La modella ed influencer aveva già disseminato qualche indizio via social per incuriosire i suoi follower ma, in data giovedì 20 gennaio 2022, ha finalmente annunciato al popolo del web il suo nuovo prezioso progetto. Si intitola semplicemente Painted bye il titolo è un omaggio al suo quadro, da cui ha tratto ispirazione per il design della sua Capsule Collection di make-up. Painted by: la capsule collection conPer questa speciale collaborazione, tre prodotti icona dihanno cambiato ...