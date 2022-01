Pandemia, Sileri garantisce: “Tra poco decrescita della curva”. Crisanti: “Stiamo migliorando” (Di venerdì 21 gennaio 2022) "Adesso vedremo un plateau, una stabilizzazione, la cupola di questa curva. Poi inizierà una discesa, così come sta accadendo in quei Paesi che hanno vissuto Omicron prima di noi, come il Regno Unito.... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 21 gennaio 2022) "Adesso vedremo un plateau, una stabilizzazione, la cupola di questa. Poi inizierà una discesa, così come sta accadendo in quei Paesi che hanno vissuto Omicron prima di noi, come il Regno Unito....

RevenantMirko : RT @SinistroTOP: ??In questa “pandemia” abbiamo capito una cosa. Che su 60 milioni di italiani solo Pregliasco, Bassetti, Burioni, Galli e… - MaurChiur : Non siamo neppure fuori da questa ondata #Omicron, nemmeno lontanamente fuori dalla #pandemia , che si fa sempre pi… - VincenzaSMF : @HANIA243474887 Ora il Gallinaccio ,rete 4 in AUTUNNO IN ARRIVO UN'ALTRA PANDEMIA ,CON SILERI GRENN FORSE ALLEGGERI… - VincenzaSMF : @Frances79839976 Ahhhh, salvo l,arrivo di un altra pandemia ,tutta la popolazione l'incontrera ??? Sileri vice… - rosaroccaforte : RT @ilnomece: Sileri che 'consiglia' agli inglesi come affrontare la pandemia, ok. Sipario -