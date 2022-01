Pagelle Verona Bologna | Caprari e Lazovic al top | male Hickey – VOTI

(Di venerdì 21 gennaio 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:FLOP:HELLAS(3-4-2-1): Montipò 6; Ceccherini 6, Casale 6, Gunter 5,5; Faraoni 6, Veloso 6 (63? Tameze 6,5), Ilic 6 (74? Kalinic 7),7 (86? Depaoli SV); Barak 6,7 (86? Bessa SV); Simeone 5 (63? Lasagna 6,5). A disp. Pandur, Berardi, Ruegg, Sutalo, Ragusa, Coppola. All. Tudor.(5-3-2): Skorupski 6,5;5 (86? Falcinelli SV), Bonifazi ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/22:Bologna Ledei protagonisti del match trae Bologna, valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Terzo successo nelle ultime quattro giornate per i gialloblù di Igor Tudor, che vincono in rimonta contro il Bologna e si portano a -2 punti dalla zona Europa League Come di consueto, dopo ogni partit ... Le scelte di Tudor e Mihajlovic per la gara in programma alle 20,45 al Bentegodi Le formazioni ufficiali di Verona-Bologna: Verona (3-4-2-1): Montipó, Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso ...